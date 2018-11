Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece de ter casas no meu itinerário do dia a dia que considero tão importante como quando visualizo um monumento.

São residências graciosas, bem cuidadas e bonitas que parecem que nos saúdam com um bom dia, mesmo quando aquele dia está cinzento ou chuvoso.

Localizada na Rua Crispim Duarte, na Vila Medeiros, esta casa é uma dessas. Passo por ela ao menos duas vezes por semana quando me dirijo de carro de minha casa para a Estação Tucuruvi do Metrô.

Trata-se de um imóvel térreo construído por volta da década de 1950 e que mantém-se absolutamente preservada pelos seus proprietários. E fachada não é só o que desperta a minha curiosidade nela, mas também seu belo e curioso jardim.

Existe ali um diversidade bacanas de plantas e flores que deixam o imóvel ainda mais agradável de se ver. Sempre tem uma roseira bem alta se destacando próxima à janela e o mais legal de tudo é uma árvore baixa localizada bem atrás do portão de veículos.

Note que faz tanto tempo que um carro não passa por ali que a árvore fez um percurso bem inusitado. Costumo brincar com quem está comigo no carro que ficou parecendo uma pérgola para passagem de anões. Aliás, um anão de jardim ali ficaria bem legal.

Não é realmente uma casa adorável ? Veja abaixo mais imagens: