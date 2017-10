A rua Cuiabá, na região do Alto da Mooca, é conhecida por abrigar um conjunto residencial de grande valor arquitetônico para São Paulo, a Vila Andrea Raucci.

E bem diante dela tem está charmosa residência antiga:

Um casa que inclusive, salva as devidas proporções, constrata e muito com a famosa vila. Enquanto lá temos um espaço diminuto aqui temos uma construção bem ampla com cômodos grandes, uma larga garagem e jardim.

Casas grandes e confortáveis como esta estão rareando pela cidade. Uma pena!