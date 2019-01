Via que liga os bairros de Vila Guilherme e Vila Maria, a Rua do Imperador é um caminho muito antigo da zona norte de São Paulo que até o ano de 1957*¹ era chamada de Estrada da Bela Vista, provavelmente em alusão a alguma das chácaras da região.

Por ali há um bom numero ainda de residências antigas, parte preservadas e outras alteradas que compõem o pitoresco cenário urbano da região. Entre elas esta casa chamou muito a atenção:

Não tem como não prestar atenção nessa preciosidade da Vila Maria. Localizada na altura do número 1391, é uma casa pequena, simples até e com parte de sua fachada comprometida por um improvisado salão comercial no canto esquerdo do lote.

Assim mesmo ela é encantadora em seus detalhes. Uma prova de que mesmo os imóveis mais simples de tempos passados tinham um considerável capricho em seus traços arquitetônicos.

No frontão da casa uma grande estrela pintada em azul é indicada por duas setas na mesma cor, que partem respectivamente da direita e da esquerda.

Outros detalhes pequenos e são observados por toda a extensão da frente da residência, como os adornos próximos à entrada e o acabamento na área da janela, cuja esquadria de madeira felizmente não sucumbiu ao alumínio.

Apesar da intervenção feita para a construção do ponto comercial a observação da maior parte da bela fachada continua garantida. É realmente encantadora!

Veja mais fotos:

Nota:

*1 – Apesar de chamar-se desde 1957 de Rua do Imperador, não se sabe seria a nobre autoridade homenageada ali. O autor do projeto de lei (303/57) que deliberou sobre a mudança da nomenclatura, Modesto Guglielmi, não fez qualquer justificativa sobre o porque da mudança da lei e nem sobre o imperador homenageado. Assim sendo escolha você o imperador que lhe convier.

Bibliografia: