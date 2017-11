Casa – Rua Dom Antônio de Melo

A cidade de São Paulo é bastante diversificada quando o assunto é arquitetura residencial antiga. Isso se deve muito aos muitos imigrantes que vieram para cá entre o final do século 19 e início do século 20, e que utilizaram seus conhecimentos técnicos adquiridos do outro lado do Atlântico para construir casas bem interessantes por aqui.

Observe a casa da fotografia abaixo:

Construída nas primeiras décadas do século 20, a residência localizada na rua Dom Antônio de Melo é um bom exemplo de padrão arquitetônico que foi bastante comum na São Paulo antiga.

Esse modelo de casa simples, de construção sem recuo e com janelas e porões voltados para a rua, além de uma única entrada, pela lateral, você encontra em praticamente todos os bairros antigos de São Paulo, especialmente no Bom Retiro (onde esta se encontra), além de Brás, Mooca e Bela Vista.

As diferenças entre elas são muitas vezes mínimas, geralmente apenas em detalhes da fachada. Mesmo hoje são casas bastante agradáveis.

No caso dessa ainda chamo a atenção para o pequeno edifício localizada ao lado. Notem que também é uma construção bastante antiga e igualmente interessante. O fato de ambas estarem pintadas com as mesmas cores me faz pensar que pertencem a um mesmo proprietário.

Que os dois imóveis durem por muito tempo!