Já escrevi aqui no São Paulo Antiga sobre a pequena Vila Granada, na zona leste de São Paulo. O bairro fica entre a Vila Esperança e a Vila Ré e tem uma grande ligação com a minha vida em particular, por ter sido ali que meus avós paternos moraram e onde meus pais também residiram assim que se casaram em 1966.

Tanto é que já até publiquei aqui a casa onde moraram Raul e Alzira, meus avós, clique aqui para conhecer. E a rua onde ambos viveram até seus últimos dias, a Ramón Platearo, faz uma espécia de “U” com outra rua bacana e tranquila do bairro, a Dr. Eurico Martins.

E é nela que está esta casa a seguir:

Conheço essa casa desde garotinho quando já na faixa dos 10 anos de idade passei a andar de bicicleta para além da vista da minha avó, em ruas e avenidas próximas. O que sempre me chamou a atenção nesta residência desde aquele tempo até os dias hoje é o jardim sempre absolutamente impecável.

Notem que já são mais de 30 anos isso e nunca encontrei esse lar maravilhoso em outra condição que não fosse essa da foto, perfeita e repleta de verde. Realmente ela é de encher os olhos por vários outros aspectos também, como sua fachada antiga suave e simples mas bastante charmosa, o portão de madeira da garagem e, por fim a cerca de madeira (não vou chamar de muro) que divide a propriedade com a calçada.

Imagino o quanto deve ser maravilhoso viver ali, com passarinhos sempre por perto beliscando as plantas, além de beija-flores atrás de água e abelhas. Curiosamente conheço muita gente nesta rua, mas nunca conheci quem reside nessa casa. Independente disso, ai é um autêntico “Lar doce lar“.

E você, aprecia uma casa com um grande jardim ou prefere um quintal sem tantas plantas ? Comente!

Abaixo mais duas imagens da casa: