Casa Antiga – Rua Dr Pedro Arbues

Muita vezes me surpreendo com casas antigas interessantes em ruas que já cansei de passar e que já dava como catalogada por completo.

Desta vez me espantei com esta simpática residência antiga que nunca havia notado no bairro do Bom Retiro.

Localizada no número 45 da rua Dr.Pedro Arbues, pequena rua que liga a Rua São Caetano até a Rua João Teodoro, a simpática casa amarela está bem conservada apesar de não ter mais nem janelas e porta originais:

Isso aliás é um grande problema, especialmente para quem não tem uma boa grana para restaurar seu imóvel. Existe cada vez menos profissionais especializados em marcenaria que lidam com esquadrias, portas e janelas antigas e os poucos que tem cobram um valor muito alto.

O resultado disso é o que você vê neste imóvel e tantos outros pela cidade, com portas sendo substituídas por modernas e janelas sendo trocadas por outras feitas ou em alumínio ou ferro, como é o caso aqui.

Apesar das alterações, ainda se trata de um imóvel deveras interessante e que precisa ser preservado.