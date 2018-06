Nos arquivos fotográficos de minhas andanças pela cidade existem ainda um grande número de casas que ainda não tive tempo hábil de publicar no site.

É bem mais rápido fotografar do que levar ao ar, pois a publicação exige uma série de fatores como pesquisa e levantamento do imóvel. O imóvel abaixo já estava fotografado há quase 10 anos, porém só hoje está a chegar aqui no site:

Localizada no número 489 da rua Duarte de Azevedo, em Santana, essa charmosa residência dos anos 1930 é um dos belos exemplares que podemos encontrar pela região.

O bairro já foi mais servido de casas antigas e nos últimos anos vem perdendo-as para uma acelerada especulação imobiliária que não só ergue nos edifícios, como também transforma velhas residências em pequenas lojas, lanchonetes e variados estabelecimentos comerciais.

Construída na década de 1930, a casa chama a atenção muito pelo seu estilo arquitetônico bastante incomum para a região. Seus traços deixam o telhado oculto, dando a falsa impressão de que na verdade trata-se de uma laje, algo que não havia em sua época.

Nos registros mais antigos que encontramos sobre a residência, ela pertenceu – pelo menos durante os anos 1960 – a uma pessa chamada Emil Kruger. Posteriormente não encontramos mais informações sobre a propriedade.

Ao menos nos últimos anos o imóvel tem sido utilizado para fins comerciais, apesar disso tem mantido-se bem preservada e em ótimos estado de conservação. Recentemente fizeram uma pintura, que removeu a cor azul por outra mais neutra. A galeria abaixo mostra como ficou: