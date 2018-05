Recentemente andei caminhando por algumas ruas da zona oeste paulista, especificamente na Vila Anglo Brasileira, uma região de ruas sinuosas entre as vila Romana e Pompeia. Encontrei casas muito interessantes por ali, como essa a seguir:

Localizada na rua Gurupá, essa casa antiga é um verdadeiro achado. Construída nas primeiras décadas do século 20, a residência chama muito atenção não só pela arquitetura em si, mas principalmente pelo magnífico trabalho de serralheria – raro de se ver – executado tanto no portão de entrada quanto no gradil do muro.

O art noveau executado em ferro não é tão comum de se ver em São Paulo, principalmente em regiões mais distantes do centro. Entretanto aqui encontramos essa agradável excessão.

Da originalidade da casa a única coisa que parece ter sido alterada é a janela do quarto, onde a madeira foi substituída por alumínio. No restante tudo está preservado, inclusiva os tradicionais caquinhos vermelhos no piso do quintal, da varanda e nas muretas após a pequena escada que dá acesso a residência.

Veja mais fotos (clique na foto para ampliar):