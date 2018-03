As ruas próximas ao extinto hipódromo da Mooca são bem interessantes para os amantes da São Paulo Antiga. Ali tem de tudo um pouco, alguns imóveis comerciais antigos, o estádio Conde Rodolfo Crespi (Juventus), a antiga cocheira que hoje faz parte da Subprefeitura da Mooca e, evidentemente, muitas casas.

Uma que acho muito simpática é esta da foto abaixo:

Localizada no número 178 da rua João Caetano, a residência é uma típica construção desta região paulistana compreendida por Brás e Mooca. Trata-se de uma casa pequena, sem quintal e com sua fachada direta na rua e no tradicional estilo de casa ocupada por imigrantes no início do século 20.

A simplicidade da fachada é seu grande chamariz e soma-se a isso o excelente estado de preservação. Pintura em dia, janelas e portas preservadas e o costumeiro porão e seu respiro sob a janela. Uma preciosidade.

Veja mais fotos do imóvel: