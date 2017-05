Casa – Rua Marina Crespi

Mais uma contribuição de leitores, desta vez que envia é o Rafael Bertolli. Ele que recentemente já havia nos enviado um belo casarão na rua Garção Tinoco, em Santana, agora manda uma casa na Mooca:

Localizado no número 133 da rua Marina Crespi, esta simpática residência é uma típica construção paulistana das primeiras décadas do século 20. Este estilo simples e charmoso é bastante encontrado pelas ruas de bairros como Mooca, Brás e Belenzinho.

A casa, como podemos observar, está bastante preservada e sem nenhuma alteração em sua originalidade. Nos chama bastante atenção a beleza dos traços da fachada e também as jardineiras colocadas diante do respiro do porão.

Abaixo, mais algumas imagens do imóvel:

Viu alguma casa interessante no seu caminho do dia a dia ? Envie para nós e ela poderá ser publicada por aqui! Nosso WhatsApp: (11) 98639-3800