Casa Antiga – Rua Paulo de Avelar

Eu estava tirando fotografias da Vila D.Pedro II para uma matéria quando me deparei com esta casa bem interessante:

Localizada no número 496 da rua Paulo de Avelar, esta residência me chamou bastante a atenção tanto pela sua arquitetura que revela-se bastante antiga, quanto pelo terreno em que foi construída, que é basicamente um morro.

Esta rua meio que é limite entre a Vila D. Pedro II e a Vila Isolina Mazzei (digamos que essa segunda vila fica para trás do imóvel). Explorei as duas vilas inteiras e não encontrei residência mais antiga ou similar que essa.

Para a época dela, não era comum a casa ser construída em uma posição assim tão alta. As casas em terrenos acidentados ou em declive geralmente eram construídas para baixo, dando aquele aspecto ao nível da rua que só víamos o telhado. Essa, por sua vez, foi erguida na parte mais alta do lote e sua estrutura acompanha a descida do terreno.

Algo que chamou a atenção neste imóvel, foi a ˝limpeza˝ feita diante dele depois de 2010.

Reparem a fotografia acima, extraída do Google Street View. Havia ao menos duas árvores, uma dela bem frondosa e um muro baixo ao diante da calçada. Tudo isso foi removido, deixando a casa visível. Me questiono como a prefeitura autoriza a remoção de uma árvore desse porte, se é que autorizou (estamos consultando a subprefeitura local).

Isso à parte, sem às arvores e plantas, a bela fachada da casa foi revelada. Apesar de agredida com pichação, a casa encontra-se razoavelmente conservada. Um belo exemplar antigo da região.

Veja mais fotos na galeria abaixo (clique na foto para ampliar):