Casa – Rua Primeiro de Maio

A cidade de Guarulhos, vizinha à capital paulista, não é conhecida pelas residências antigas e construções históricas.

Por lá existem poucas edificações que são realmente interessantes e as que são mais importantes ou foram demolidas nos últimos anos, caso do Casarão Saraceni ou do antigo convento, ou estão em situação de penúria como a residência que pertenceu ao antigo prefeito local, Maurício de Oliveira.

Apesar dos pesares, ainda dá pra encontrar algumas que são bacanas, como esta no bairro de Vila Antonieta:

Localizada no número 38 da rua Primeiro de Maio, a casa fica num local privilegiado da região. Entretanto no passado essa localidade era ainda mais interessante, pois ficava bem próximo da antiga Estação Vila Augusta do extinto Tramway da Cantareira.

Outro ponto positivo era devido estar em um local alto, antes dos prédios serem erguidos ao seu redor, era possível avistar regiões distantes da vizinha São Paulo, como a Penha, por exemplo.

Ainda hoje é uma construção bastante agradável e bem instalada. Alguns novos empreendimentos da região chamam este local de Vila Augusta, mas o correto é Vila Antonieta.

Veja mais fotos (clique para ampliar):