Casa – Rua Rio Bonito, 1403

Como defensores do preservação patrimonial, desejamos que todos os imóveis antigos sejam preservados. Entretanto a realidade é bem diferente, uma vez que o romantismo da preservação total esbarra em inúmeros obstáculos cotidianos.

O desejo de modernização dos proprietários, a decadência de imóveis muitas vezes esquecidos pelos seus donos, a especulação imobiliária e desapropriações para obras viárias são alguns dos motivos que fazem inúmeras construções desaparecerem.

Localizado no número 1403 da rua Rio Bonito, no bairro do Pari, essa simpática casa antiga é um claro exemplo de que as razões para a não preservação nem sempre são especulativas.

Apesar de estar na foto acima com a fachada intacta, o imóvel foi recentemente descaracterizado por completo pelos seus proprietários. A ideia que tive, ao observar a obra em andamento, é de que o dono quis modernizar seu imóvel.

É uma pena que isso aconteça, mas a inexistência de uma educação patrimonial em nosso país é mais danosa para as construções antiga do que qualquer tipo de especulação imobiliária.

Afinal, não ensinamos as pessoas a manterem o que é antigo e isso faz com que muitos associem o antigo ao ultrapassado, ao feio. Lamentável.