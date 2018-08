Casas antigas de arquitetura simples também são muito interessantes, e esta casa da fotografia abaixo e um belo exemplo:

Localizada no número 97 da rua Saldanha Marinho, a residência é parte de um conjunto composto de mais outra residência, entretanto sua vizinha já foi muito alterada de sua arquitetura original. Trata-se de uma casa cujo estilo é bastante comum em toda a região do Brás e Belenzinho com janelas e portas que dão diretamente à rua, sem quintal. O porão típico também está por lá.

Gosto muito destas casas e é uma pena que aos poucos elas estão desaparecendo por completo, seja através da descaracterização ou mesmo da demolição.

Neste bairro a maioria delas é destinada para aluguel de quartos para rapazes, a maioria dos que acabam por residir nestes imóveis são imigrantes de origem latino-americana. É a tradição em receber imigrantes que a região tem desde o século 19.

Veja mais fotos (clique para ampliar):

E Saldanha Marinho se faz presente não apenas na identificação desta rua do bairro, como também poucos metros dali foi nome também de uma tradicional escola da região. O Colégio Saldanha Marinho foi por décadas um símbolo de tradição no ensino, e sua história pode ser lida com detalhes neste link.