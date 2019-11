A região do Tatuapé que fica entre a Celso Garcia e a Marginal do Rio Tietê aos poucos vai sendo transformada pelas construtoras com novos edifícios e também lotes e lotes vizinhos sendo comprados, juntados e transformados em estoque de terrenos.

As mudanças na região já são bem visíveis e causaram impacto até no trânsito da região, com a prefeitura devolvendo o tráfego de automóveis para o sentido centro da Avenida Celso Garcia, algo que era uma reivindicação antiga dos moradores locais mas que só foi repensada com a pressão das construtoras que estão atuando por ali.

No que se relaciona a casas antigas, ainda há muito o que se ver e fotografar mas já é preciso ser rápido para não clicar apenas escombros. E foi numa visita recente que encontramos essa simpática residência:

Localizada no número 352 da Rua Santo Elias, bem próximo ao Hospital do Tatuapé, esta preciosidade construída na primeira metade do século 20 é uma representante legítima de um bairro que está, aos poucos, desaparecendo.

Construção antiga típica paulistana, com porão, entrada lateral e janelas dando para a calçada esta residência aparentemente está fechada e mesmo estando um pouco deteriorada mostra o quando é bela.

Os detalhes arquitetônicos estão todos presentes, seja no frontão, na janela e suas molduras ou mesmo nas colunas de entrada da casa junto ao quintal. Ao fundo, nota-se uma edícula com os mesmos traços da casa principal.

Sobre a situação da casa a informação que obtivemos com vizinhos é que depois da morte da proprietária os herdeiros retiraram os inquilinos, sendo que desde então a casa segue fechada. Esperamos que não seja vendida para vir um novo edifício e que em breve ela possa ser restaurada.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):