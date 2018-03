Quando observo estas pequenas travessas – aquelas bem estreitas mesmo – que ligam uma rua maior a outra, costumo entrar para observar as casas que ali existem. E sempre encontro algo interessante nelas.

Por serem estreitas e de acesso mais difícil, estas ruas acabam por ter suas residências preservadas por muito mais tempo, devido a complicação de se construir um grande edifício ou salão comercial. Construtoras só adquirem imóveis nestas vias quando compramo quarteirão todo.

Ao entrar na estreita rua Tenente Nilton Marcílio, região de Vila Antonina, encontrei esta jóia:

Observem que casa charmosa e interessante. Boa parte de sua fachada é adornada com caquinhos de cerâmica, sendo monocromáticos no piso e degraus e coloridos (brancos e azuis) nas paredes, mureta e colunas. Completa a fachada os detalhes simples e graciosos na janela, no vitrô da sala e também a porta de entrada que ainda é a original.

Outros dois detalhes que me chamam a atenção é a caixa do relógio de luz antigo, em ferro, na parede da casa e um sapo decorativo junto aos degraus. Uma residência realmente graciosa e bem cuidada.

Só espero que aquele portão encostado na parede não venha a ser colocado no lugar do portão baixo, uma beleza de casa como essa não pode ficar escondida.

Veja mais fotos: