A região da parte alta da Lapa que margeia a linha férrea, já nas proximidades com a Vila Anastácio e a Marginal Tietê, possui um grande número de casas grandes de alto e médio padrão que são realmente encantadoras.

As casas pequenas ali são poucas e geralmente muito discretas, escondidas atrás de muros ou com arquitetura mais básica. Contudo essa da fotografia abaixo, para nossa satisfação, sai bastante fora desta regra geral:

Localizada no número 428 da rua Tordesilhas, trata-se de uma preciosidade. Seu tamanho pequeno, se comparada aos seus vizinhos, parece ser justamente seu grande trunfo pois ela soube aproveitar muito bem sua área diminuta com uma arquitetura incrível bom gosto.

Desde o portão em madeira, passando pela cerca também do mesmo material que existe no lugar do muro tudo é bonito. A madeira também é encontrada nos detalhes da fachada, junto ao telhado, e mais ao fundo em uma espécie de gradil de madeira.

O bom gosto na combinação de cores tanto da casa como dos adornos e do muro, somados ao pequeno e bem cuidado jardim complementam esta jóia. É o tipo de residência que dá muito gosto de ver. Só faltou um fusca na garagem para o ambiente nostálgico ficar completo.

Parabéns aos proprietários!

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):

Curiosidade: Sabia que o bairro era para se chamar de Burgo da Lapa ao invés de apenas Lapa ? Clique aqui e conheça esta história.