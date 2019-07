Sempre que encontro uma bela casa antiga com placa de “vende-se” um arrepio corre pelo corpo. É que surge aquela grande dúvida: Será que o imóvel uma vez vendido será colocado abaixo, receberá uma reforma que o descaracterizará por completo ou será preservado e mantido original ?

Essas questões surgiram novamente ao ver essa preciosidade da Chácara Califórnia:

Localizada na Rua Três Martelos, próxima da Avenida Conselheiro Carrão, esta charmosa residência antiga já está um tempo anunciada em ao menos uma imobiliária da região. De acordo com o anúncio, os proprietários pedem R$ 900.000,00 pela casa.

O mesmo anúncio diz que são duas casas no mesmo terreno, sendo uma a frente e outra ao fundo, tendo a primeira um dormitório e a do fundo dois. O total de vagas de garagem chega a quatro, com um total de área privativa de 400 metros quadrados.

Ficamos aqui na torcida de que alguma pessoa compre o imóvel e o mantenha, ao menos em sua fachada, suas características originais. Trata-se de uma bela residência antiga, uma das mais interessantes da Rua Três Martelos. Aliás nesta mesma via há uma pequena capela cuja história – que é muito interessante – já contamos por aqui.

Veja mais fotos da casa (clique para ampliar):