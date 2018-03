Um dos bairros símbolos da zona leste paulistana para mim é a Vila Formosa. É um bairro que lembra muito uma cidade média do interior, com casas antigas, casas modernas, edifícios com ruas tranquilas e avenidas movimentadas.

E pelas ruas desta formosa vila é possível encontrar casas antigas que são verdadeiras cápsulas do tempo, boa parte delas preservadas.

Por duas semanas de fevereiro andamos pelo bairro clicando o que achamos de interessante e que não tínhamos captado em nossa visita anterior, em 2015.

Hoje começamos a trazer estas residências e as curiosidades do bairro, iniciando por esta a seguir:

Localizado no número 25 da rua Alves de Almeida, esta residência é um belo exemplar do bairro. Gosto de sua fachada simples e harmoniosa e dos detalhes que me atraem o olhar, como o caprichoso trabalho executado na janela do quarto e nos detalhes do gradil do portão e do muro.

Não há uma árvore, mas há um pequeno jardim no canto esquerdo da residência. Também não há vaga para automóvel. Outro detalhe que me chama a atenção é a cerâmica vermelha que costuma ser colocada em caquinhos, mas que neste quintal estão colocados inteiros.

Abaixo mais duas fotografias com detalhes do imóvel: