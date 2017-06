Casa com o símbolo do IV Centenário de São Paulo

Em 1954, a Cidade de São Paulo literalmente parou para os festejos daquela, que até então, sua mais importante efeméride: o quarto centenário. Eram longos anos de desenvolvimento e crescimento que enchiam os paulistanos de orgulho, o que levou a cidade a celebrar aquele 25 de janeiro como nunca antes.

O ano ficou marcado pela grande quantidade de celebrações, inaugurações de obras, e abertura de exposições, além de muitos lançamentos de livros. A grande maioria deles ostentava junto o símbolo oficial das comemorações:

Criada pelo célebre arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, o símbolo é uma espiral estilizada e inclinada em 60 graus.

O monumento com o símbolo, inclusive, chegou a ser erguido e instalado no Parque do Ibirapuera, executado pelo engenheiro Zenon Lotufo. Entretanto a forma inclinada não se sustentou e o monumento caiu pouco tempo depois.

Embora hoje seja muito difícil encontrar o símbolo por aí, sendo mais restrito a livros e documentos antigos, acabamos por encontra-lo em um lugar bastante incomum: uma residência.

Localizada no número 201 da rua Tocachi, no bairro da Vila Prudente, a residência possivelmente foi erguida no ano de 1954 e recebeu o símbolo na fachada como forma de homenagear a cidade por parte de seus construtores.

Apesar de já ter sofrido algumas alterações estéticas, a residência ainda ostenta não somente o símbolo do IV Centenário, como também duas estrelas que ficam em volta da janela. Esta última, por sua vez, foi trocada da original de madeira por outra, em metal.

Foi realmente uma grata surpresa encontrar esta residência. Depois que a fotografamos ampliamos a pesquisa e encontramos outro imóvel com o símbolo, porém este localizado no centro da capital (em breve publicaremos aqui).

Será que existem outras casas com o símbolo do IV Centenário de São Paulo na Vila Prudente ? Quem quer nos ajudar a procurar ?

Abaixo mais duas fotografias da residência: