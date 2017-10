Casarão Demolido – Avenida Rebouças, 2620

A contínua transformação urbana de São Paulo está sempre trazendo alguma notícia triste envolvendo imóveis antigos. Desta vez foi a demolição de um elegante casarão que ficava em Pinheiros:

Localizado no número 2620 da Avenida Rebouças, tratava-se de um dos mais belos imóveis desta via e também um dos mais conservados. A exceção de uma porta de vidro que substituiu a original de madeira na entrada da residência, tudo mais estava preservado.

Muitos moradores da região conheciam este imóvel como a ˝Casa do Gatinho˝, não pelo fato de ter um felino de verdade ali, mas sim um delicado gracejo de madeira no telhado, que era um gato perseguindo uma pomba, como mostra a foto a seguir:

Infelizmente nada disso existe mais, tanto este casarão como dois vizinhos seus à direita – sendo que um deles até já foi mostrado aqui no blog – foram abaixo no final de 2016 para dar lugar a um novo empreendimento imobiliário. Não restou nada, sequer uma árvore foi preservada no terreno. Será que alguém teve o cuidado de guardar o gato de madeira ?

Não foi possível levantar os donos originais do imóvel ainda (dicas, mandem para cá). Entretanto na década de 1960 neste imóvel residia uma mulher com o nome Maria L.A.B, cujo telefone era 8-5531. Foi o máximo de informação que conseguimos até o momento.

Sem dúvida uma grande perda para a cidade e, principalmente, para a Avenida Rebouças, cada vez mais descaracterizada.

Veja mais fotos do imóvel antes de ser demolido (clique para ampliar):