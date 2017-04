Casarão – Avenida Monteiro Lobato

Município vizinho à capital paulista, Guarulhos é uma cidade que se confunde com São Paulo em seus limites. Em muitos trechos as duas cidades se misturam de tal forma que é difícil precisar qual é qual.

No entanto, quando o assunto é patrimônio histórico, Guarulhos é uma espécie de patinho feio do Estado de São Paulo, com pouca coisa relevante que ainda sobrevive na cidade, principalmente no âmbito da região central.

Ícones guarulhenses como o casarão e fábrica da família Carbonell, o casarão da rua Antônio Iervolino e, principalmente, o casarão da família Saraceni viraram pó por absoluta negligência dos prefeitos Elói Pietá e Sebastião Almeida, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), nas gestões de 2000 a 2016. Já outro símbolo da cidade, o casarão do ex-prefeito Maurício de Oliveira, sobrevive em completo abandono.

No entanto, mesmo com tanto descaso oficial, é possível encontrar um ou outro imóvel antigo que ainda resiste e é encantador, veja a foto abaixo:

Localizado no número 136 da avenida Monteiro Lobato, bem no centro de Guarulhos, essa residência antiga sobrevive muito bem a especulação imobiliária que vem assolando a cidade nos últimos anos.

Seu nível de preservação é muito bom e sua preservação é total. Na área externa observamos, ao nível da rua, o gradil ladeado por pequenas colunas. Logo mais adentro, o belíssimo jardim, sempre impecável com uma boa variação de espécies de plantas.

Já a casa tem uma bela arquitetura, que nos remonta as casas de fazenda. Uma verdadeira jóia a se preservar pelos guarulhenses.

Veja mais fotografias: