Casarão – Avenida Pompéia, 972

Se há uma avenida que mudou muito nas últimas décadas na zona oeste da capital, esta via é a avenida Pompéia. Majoritariamente residencial até meados da segunda metade do século 20, era o endereço de muito comerciantes, empresários e também industriais.

Com o tempo, muitas das casas passaram a ter destinação comercial e várias foram demolidas ou descaracterizadas. Apesar disso, podemos ainda encontrar alguns casarões bastante preservados por ali, como este a seguir:

Localizada no número 972 da avenida Pompéia, este magnífico casarão da primeira metade do século 20 hoje possui destinação comercial, mas no passado pertenceu ao empresário de origem armênia Camilo Siufi.

Ele mantinha bem perto dali, no número 930 rua Raul Pompéia, a tradicional Fábrica de Linhas Pavão que encerrou suas atividades aproximadamente em 2001. No local hoje há um edifício com um desses nomes bobos que usam estrangeirismos: “Princeton”. Eu, teria dado o nome “Pavão” ou mesmo “Camilo Siufi”, mas me parece que homenagear alguém que merece não é o forte de nossas construtoras.

Voltando ao casarão, não posso afirmar com toda certeza de que Siufi morou ou se teria trabalhado ali, mas aposto mais na primeira opção. Era bastante comum que os patrões morassem perto de suas fábricas. Em 1961 este endereço tinha em nome de Camilo Siufi um telefone com número 62-4363.

O imóvel está em excelente estado de conservação e é um dos mais preservados da avenida Pompéia. Apenas o muro e portões originais (baixos) não existem mais, algo compreensível tendo em vista que atualmente funciona um estabelecimento comercial.

O nível de preservação da porção exterior do casarão é bem satisfatório. Colunas, detalhes, balaústres, telhado, janelas e adornos da fachada estão impecáveis. A cor da pintura do imóvel é também bastante apropriada, deixando-o belo e discreto.

O imóvel é sede do Buffet Finesse, que é tradicional e considerado um dos melhores deste ramo por clientes e fornecedores. A empresa está de parabéns quanto a preservação do imóvel, que é, sem dúvida, um belo cartão de visitas da empresa.

Nossa legislação de imóveis históricos, bastante arcaica, deveria prever que empresários que optassem por manter estabelecimentos comerciais em construções antigas preservadas recebessem algum estímulo fiscal, seja com desconto em ISS ou IPTU. Seria uma ótima maneira de estimular empresários a preservar nosso patrimônio.

Enquanto isso não acontece aqui em São Paulo por parte do poder público, cabe a nós paulistanos prestigiar empresários que preservam construções antigas, frequentando seus estabelecimentos e indicando-os aos amigos e familiares. Uma troca justa pelo bem de nossa cidade.

