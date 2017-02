Casarão de Alfredo Prates

Antigo reduto dos Barões de Café o bairro de Campos Elíseos, na região central da capital paulista, é o primeiro bairro de ricos da cidade. Os barões, aproveitaram o fato da área ser às margens da ferrovia e se estabeleceram no bairro. O fato enobreceu a área e desenvolveu a região.

Com o tempo, a área foi deixando aos poucos de ser nobre com seus moradores mais abastados mudando para outros bairros como Higienópolis, Jardins e Pacaembu, deixando para trás um legado de antigas construções que são parte não só ha história paulistana, mas paulista e brasileira.

Muitos destes casarões já desapareceram, demolidos pela ação da construção civil, ou vieram abaixo depois de anos de abandono e má conservação. Outros tantos, ainda resistem a ação do tempo e estão por lá, sobrevivendo a duras penas às décadas de esquecimento e descaso.

Mas também existem muitos casarões que foram preservados ou restaurados (foto inicial), seja pela iniciativa privada ou por ações do governo estadual e municipal. É o caso deste que trataremos aqui, na rua Guianases. Antes do restauro iniciado em 2013, ele se encontrava desta maneira:

Construído em 1896, o casarão foi residência do empresário Alfredo Prates. Projetada pelo arquiteto belga Florimond Colpaert – o mesmo que criou o monumento do IV Centenário de São Vicente – é uns dos mais belos imóveis desta região que bravamente ainda resistem.

Em estilo neoclássico, que destoa bastante da arquitetura dos imóveis que foram construídos na região nesta mesma época, o imóvel, possui porão e sótão habitáveis.

Tombada como patrimônio histórico pelo Condephaat desde meados da década de 1980 a residência, mesmo quando esteve transformada em um cortiço, preservou praticamente toda a sua originalidade externa, com alterações visíveis no porão, que teve uma janela eliminada e a outra transformada em uma pequena porta comercial.

Apesar de várias mudanças e inúmeras ocupações irregulares, o imóvel resistiu em razoável estado de conservação. Ele pertenceu, até 2013, a Santa Casa de Saúde de São Paulo, sendo neste mesmo ano adquirido pela holding Porto Seguro. Pouco tempo depois, o restauro foi iniciado.

Após cerca de 1 ano e meio de obras, executado pela empresa Olympio Augusto Ribeiro, o trabalho está cerca de 99% concluído no casarão, restando apenas alguns ajustes finais. No terreno à direita do imóvel também haverá uma obra de adequação.

Abaixo mais algumas fotos do casarão:

Nosso parabéns à empresa Porto Seguro por mais este grande passo pela recuperação não só do antigo casarão de Alfredo Prates, mas pela renovação do bairro de Campos Elíseos.

Dados do imóvel:

Proprietário original: Alfredo Prates

Endereço: Rua Guianases, 1281 / Campos Elíseos

Ano de construção: 1896

Projeto: Florimond Colpaert

Execução: Dammaso Ferrara

Estilo: Neoclássico

Situação: Tombado

Veja fotos deste imóvel antes do restauro (clique na miniatura para ampliar):

Quem foi Alfredo Prates ?

Diferente de boa parte de seus vizinhos moradores do bairro de Campos Elíseos, Alfredo Prates não era um barão do café. Sua fortuna e trabalho vinham de um outro ramo: a indústria.

Filho de Fidêncio Prates e Inocência da Silva Prates, ele mantinha, em área próxima ao casarão, uma fábrica de calçados com máquina a vapor juntamente com seu sócio, Joaquim Antônio Leal. A sociedade foi desfeita em 1898, quando Prates ficou sozinho no negócio.

Com o fim da sociedade, a empresa teve seu nome modificado e passou de Prates, Leal & Companhia para Calçados Alfredo Prates.

Observem que o anúncio faz menção ao número 143 da rua Guaianases. Isso se dá pelo fato da numeração da época ser contabilizada de um maneira diferente da atual.