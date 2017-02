Casarão de Sabbado D`Angelo

O bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, é hoje uma região da cidade bastante movimentada e populosa e que está em um ritmo de crescimento bastante considerável, além de estar tornando-se foco de uma crescente especulação imobiliária principalmente pelo fato da Copa do Mundo de 2014 ter a sede paulista neste bairro, onde está sendo construído o futuro estádio do Corinthians.

Assim, fica difícil imaginar uma Itaquera tranquila e bucólica, mas ela existiu até algumas décadas atrás. E para morar por aqui ou você praticamente ficava na região isolado, trabalhando nas chácaras das imediações (especialmente nas plantações de pêssego) ou locomovia-se através do trem (a estação de Itaquera foi inaugurada em 1875) ou se fosse muito rico, valia-se do carro. O que era o caso de alguns poucos, como Sabbado D`Angelo.

Poderoso empresário do ramo do tabaco, Sabbado D`Angelo fez fortuna criando uma das mais célebres e notórias indústrias brasileiras de cigarro, a Sudan. Seus cigarros eram dos mais consumidos na São Paulo antiga e algumas de suas marcas eram sinônimos de enorme sucesso de vendas, como o “Diamante Negro”, que homenageava o então jogador Leônidas, cujas embalagens hoje são disputadas a tapa por colecionadores.

Apesar de toda sua imensa fortuna, o empresário não optou por viver nos óbvios logradouros da elite paulista do início do século 20, como as avenidas Paulista e Brigadeiro Luis Antônio ou a região de Campos Elíseos. Sabbado D`Angelo vivia bem loge dali e de sua indústria, na aprazível e distante Itaquera.

Itaquera era uma região estritamente rural com grandes chácaras que plantavam de tudo, especialmente pêssegos. O córrego do Jacú, hoje um esgoto a céu aberto era limpo e abastecia os moradores da região. E foi em um lugar assim, numa região que hoje nem parece ser o mesmo lugar que conhecemos, que viveu o industrial paulista.

Quando Sabbado D`Angelo faleceu, na década de 30, deixou em testamento que sua residência, a Chácara Sudan, deveria ser destinada para um estabelecimento hospitalar ou de educação profissional. Tal anseio seria atendido somente em 26 de maio de 1945 quando através de escritura pública, sua viúva criaria a Fundação Anita Pastore D’Angelo através da criação de um fundo de 8 milhões de cruzeiros, sendo parte em ações da Sudan e parte em dinheiro.

Entretanto, em algum período que desconhecemos, o imóvel passou para o controle da instituição católica TFP (Tradição Família e Propriedade) que passou a administrar o local e realizar eventos religiosos ou relacionados a sua causa. Com a morte de Plínio Corrêa de Oliveira, um de seus principais líderes, a TFP passou a sofrer uma séria crise interna, e desde então o imóvel passou a ter cada vez menos frequência e atividades, hoje aparentando estar desativado, embora preservado.

A ameaça de venda e os recentes processos de tombamento:

Recentemente, com a valorização da região por conta das obras do estádio do Corinthians, os rumores de uma provavel venda e demolição da antiga residência de Sabbado D`Angelo tornaram-se frequentes. Com receio de perder o principal patrimônio histórico do bairro, a população se uniu para pedir a preservação e o tombamento do imóvel.

Desde 2011 foram protocolados três pedidos de tombamento para o antigo casarão. Entre elas, a proposta do Vereador Juscelino Gadelha (PSB), parece ser a mais apropriada ao imóvel destinando o local para atividades estritamente culturais, como biblioteca, cinema, anfiteatro e acesso à internet.

O vereador paulistano, em campanha pela preservação do imóvel pede aos interessados que se unam pela memória do bairro e coletem assinaturas para justificar de maneira mais eficaz o pedido de tombamento. Para atrair interessados foi criada uma página no Facebook sobre o projeto de preservação (veja link no final do texto).

Dos três pedidos de tombamento do local, dois estão parados na Comissão de Política Urbana e um ainda não foi analizado. Será apenas a moleza e incompetência tradicional da Prefeitura e seu órgão de preservação ou há também uma pressão contrária da TFP pelos bastidores ?

