Houve um tempo onde as pessoas de alto poder aquisitivo em São Paulo optavam por residir em grandes imóveis, como palacetes e casarões.

Era uma época um pouco mais segura, sem a violência exacerbada que temos nos dia de hoje e com uma vida mais simples em via de regra. As casas não tinham tantos objetos eletrônicos “roubáveis” como nos dias de hoje.

Assim casarões como este, localizado no número 490 da Praça José Roberto Leite Penteado eram mais comuns e raramente ficavam vazios. Hoje, muitos dos imóveis neste padrão encontram-se destinados para o uso comercial, funcionando como escritórios, consultórios etc.

Esta preciosidade encontrava-se vazia na ocasião em que fomos até lá fotografar. Os únicos “moradores” que avistamos lá dentro foram dois gatos, que dormiam tranquilamente nas jardineiras de entrada.

A casa aliás possui nesta mesma entrada algumas colunas salomônicas, que dão uma elegância toda especial a ela. Não é em qualquer casa que encontramos este tipo de colunas em São Paulo, apesar de não serem algo extremamente raro.

Todo o piso do quintal e da entrada da residência e da garagem é adornada pelos famosos caquinhos de cerâmica vermelhos, este sim encontrados com bastante abundância na nossa capital.

O muro da casa é baixo e feito em pedra, mantendo-se preservada os portões e gradis originais. Aliás, toda a casa está com sua estrutura original preservada, apesar de já estar carecendo de certos cuidados.

Imóveis desse porte são cada vez mais raros em nossas cidades, que este exemplar não sucumba à especulação que tanto assombra a nossa capital.

Veja mais fotos deste casarão (clique na foto para ampliar):