Casarão – Rua Buri, 100

Uma das regiões mais nobres de São Paulo, o Pacaembu, começa aos poucos dar sinal de que pode estar iniciando um lento processo de queda de padrão. Outrora algo impossível de se imaginar, casarões e mansões vazios e alguns até em situação de abandono, já surgem pelas arborizadas e sinuosas ruas do bairro.

Em uma visita recente encontrei ao menos duas residências em situação de abandono, vazia e com muitos vidros quebrados, como esta a seguir:

Localizado no número 100 da rua Buri, esta mansão está assim, fechada, há pelo menos cinco anos, quando foi a primeira vez que a visitamos e fotografamos, já no distante ano de 2009. Desde então nada parece ter acontecido com o imóvel, exceto pela construção deste muro alto que está até hoje inacabado.

A construção deste muro é algo que entristece a vista deste imóvel por duas razões. A primeira, obviamente, pelo fato de estar há tantos anos sem ser concluído, dando um aspecto ruim a um imóvel tão bonito. A outra, o fato de alterar a originalidade da casa, construída com portões e muro baixos.

Apesar dos anos vazio, o imóvel apresenta no geral um bom estado de conservação, sendo que se está vazio ao menos parece que tem alguém zelando por ele. Entretanto, é possível notar que já sofreu alguns atos de vandalismo, especialmente em suas janelas. Observe na foto abaixo o belo vitral que existe nas janelas do andar térreo.

São cenas da natureza com vários flamingos. A arte se estendia pelas demais janelas, mas várias delas infelizmente já foram quebradas e podem ser irrecuperáveis, caso não existam imagens com os desenhos completos. Mesmo este vitral que sobrevive já foi atingido por uma pedrada (foto anterior).

E é assim que começa a degradação de um imóvel, de uma rua e até de um bairro inteiro. É o princípio abordado na “Teoria das Janelas Quebradas”.

Defendida pela primeira vez em 1982 pelos americanos James Wilson e George Killing, esta teoria diz que a presença de lixo nas ruas, vidros quebrados em imóveis e paredes sujas com pichação induzem a mais vandalismo e a pequenos crimes.

E foram estas ideias expostas nesta teoria que tornou possível a recuperação da cidade Nova York, que no início dos anos 1990 iniciou uma campanha para remover a pichação do metrô, que logo resultou em uma queda das taxas de crime em suas dependências. Dai partiu-se pra política conhecida como “Tolerância Zero”, do Prefeito Rudolph Giuliani, que trouxe uma transformação incrível para a mais famosa cidade dos Estados Unidos.

Será que estamos vendo no Pacaembu um exemplo desta teoria ? Até quando veremos esta magnífica mansão nesta situação ? Nenhum imóvel merece ficar esquecido, especialmente estes casarões tão significativos.

Se você tiver mais informações sobre este casarão, entre em contato conosco ou deixe um comentário.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):

