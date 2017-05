Casarão Demolido – Rua Cônego Ladeira

Nossos leitores fornecem uma excelente rede de informações sobre os imóveis antigos paulistanos. Semanalmente recebemos dicas de casas interessantes e tentamos ir rapidamente aos locais para fotografar.

A leitora Janaína Romero, entretanto, nos enviou uma dica triste. Ela morava na Vila Mazzei e na rua dela havia um belo casarão. Infelizmente ao retornar de seus cinco anos fora do Brasil ela constatou que o imóvel havia sido demolido:

O velho casarão era localizado na altura do número 93 da rua Cônego Ladeira. Por décadas a fio o imóvel foi um dos ícones da região e chamava atenção não apenas pelo sua arquitetura, destoante da região, como também pelas plantas do jardim.

O imóvel pertenceu a Jose Felipe Donnangelo, falecido em 2015. Pelo que podemos apurar foi demolido no ano de 2013, caracterizando-se uma grande perda para o bairro. No local ainda sobrevive parte do jardim e uma grande árvore.

Abaixo apresentamos mais algumas imagens que extraímos do Google Street View:

A rua Cônego Ladeira e outras próximas possuem algumas construções bastante interessantes. Em breve voltaremos a região e mostraremos imóveis que encontramos por lá aqui no São Paulo Antiga.