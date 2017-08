Casarão – Rua dos Macunis, 314

A cidade de São Paulo é conhecida pelo grande ecletismo de sua arquitetura. No passado, imperava por aqui a típica arquitetura colonial portuguesa, que começou a ser deixada de lado no apagar das luzes do século XIX, quando o padrão passou a ser uma arquitetura mais de vanguarda europeia, com os barões do café adotando em seus palacetes um estilo mais próximo das mansões e edifícios parisienses e outros estilos da época em uso na Europa.

E este ecletismo nos permite muitas vezes admirar em uma mesma rua, os mais variados estilos e padrões arquitetônicos. No número 314 da rua dos Macunis, em Pinheiros, encontramos um lindo casarão que destoa completamente do estilo mais discreto e contemporâneo de deus vizinhos. Trata-se de uma construção bem pouco comum aos olhos paulistanos, um estilo mais próximo ao nórdico.

O casarão aparentemente não está habitado, e está um tanto quanto descuidado. Nem por isso deixa de chamar a atenção pela sua beleza e pelo fato de sua arquitetura única na região dar-lhe um certo ar exótico. Uma enorme árvore diante de sua fachada também contribui com a beleza do cenário que a casa apresenta. Infelizmente, o relativo estado de abandono fica evidente no mato alto tanto no interior do terreno do imóvel, quando na calçada.

São imóveis como este, belos e únicos, que dão a São Paulo um charme arquitetônico que poucas cidades brasileiras possuem.

