Casarão – Rua Dr. Zuquim, 1413

Já abordamos aqui algumas vezes que o grande erro de algumas entidades de preservação é dar as costas para as regiões não centrais da cidade de São Paulo. Esta visão elitista e algumas vezes preconceituosa permite que inúmeros imóveis históricos ou de significativa participação na memória arquitetônica da capital paulista desapareçam de nossos olhos.

Em outros bairros não centrais como Belenzinho, Ipiranga, Santo Amaro, Santana e muitos outros estão localizados verdadeiras relíquias do patrimônio histórico paulistano e que devemos sempre mencioná-los e defendê-los para que nunca caiam no esquecimento.

E é no bairro de Santana que encontramos este belíssimo casarão absolutamente preservado com placas de locação e venda. Localizado no número 1413 da rua Dr. Zuquim, importante via da zona norte da cidade, este casarão fica no trecho alto desta rua e, apesar de seu tamanho e imponência, quase não é notado por quem trafega de carro ou ônibus por ali, pois a via é de sentido único e o imóvel fica em um trecho com uma curva bem fechada que torna a área um ponto cego aos motoristas. Só parando é possível notar a beleza desta construção.

Não dispomos ainda de muitas informações sobre quem viveu neste belo exemplar da São Paulo antiga. À medida que fomos levantando mais dados, iremos atualizar este artigo. Se você sabe mais sobre este imóvel, deixe um comentário.

Veja mais fotos deste casarão (clique na miniatura para ampliar):

