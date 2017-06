Casarão – Rua Engenheiro Reynaldo Cajado, 152

Quando lembramos da região do Belenzinho mais próxima das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf a primeira coisa que imaginamos são aqueles cortiços velhos e degradados, resultado de uma política urbana equivocada, que transformou a antiga e outrora efervescente Celso Garcia em mero corredor de ônibus, matando não só o comércio local como também trazendo decadência aos imóveis da região.

Porém, entrando em algumas ruas do bairro, nos deparamos com palacetes e casarões suntuosos que contrastam bastante com os imóveis mais deteriorados das avenidas principais. Um deles, embora em situação de abandono impressiona por sua imponência.

Localizado na Rua Engenheiro Reynaldo Cajado esquina com a Rua Conselheiro Cotegipe, este casarão é um dos maiores imóveis antigos remanescentes da região. Ele chama bastante a atenção não só pela imponência da construção, mas também pela grande área verde ao seu redor. Está neste triste estado de abandono já tem alguns anos.

Segundo moradores vizinhos, no local residiu um senhor de origem alemã e sua esposa. O imóvel teria sido desocupado pouco tempo depois da morte da mulher e desde então está fechado. A casa tem uma faixa de “aluga-se” que está na parede há alguns anos, mas até o momento, aparentemente, ninguém se interessou pelo casarão.

Os detalhes do imóvel são muito delicados e graciosos, de um tempo em que as construções possuiam muitos detalhes. O casarão possui belos elementos decorativos, que podem ser notados por toda a extensão de sua fachada, nas colunas que sustentam a sacada, nos gradis que cercam a residência e até em nos balaústres. Um detalhe muito interessante está na maçaneta do portão da casa, que é uma mão fechada, como mostra a fotografia a seguir.

São muitos os detalhes neste imóvel que precisa urgentemente ser preservado. Como o casarão está fechado há vários anos já não são poucos os pontos de infiltração que surgiram pelas paredes, bem como alguns detalhes decorativos da fachada que começaram a se desprender. Os portões também apresentam sinais de ferrugem e podem apodrecer de vez se não forem lixados e tratados antes de serem pintados novamente.

Que este imóvel encantador, símbolo de um período áureo do bairro do Belenzinho, não seja mais uma vítima do tempo e do descaso do Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo (DPH) que parece ignorar o que existe de importante fora do centro da cidade. Este imóvel já deveria estar tombado.

Veja mais fotos do local (clique na foto para ampliar):

Saiba mais, conheça outros imóveis interessantes na região: