Casarão – Rua Garção Tinoco

O bairro de Santana sempre nos releva construções curiosas e interessantes, e boa parte delas estão escondidas em ruas sem saída e pouco conhecidas do público em geral.

O imóvel que apresentamos hoje foi enviado pelo nosso colaborador Rafael Bertoli, que sempre dá boas dicas de casas naquela região da cidade.

Localizada próxima a altura do número 2550 da rua Voluntários da Pátria, a Garção Tinoco é uma tranquila rua sem saída de Santana. Sua condição de sem saída se dá apenas para veículos,já que pedestres podem descer por uma longa e estreita ruela que vai dar na conhecida rua José Debieux.

A rua Garção Tinoco, nos mapas da cidade, até apresenta uma praça com o mesmo nome, mas o que eles chamam de praça é apenas um largo diante do casarão que abordamos aqui. Não há árvores ou sequer um banco para sentar-se.

De acordo com moradores vizinhos,a casa encontra-se vazia há alguns anos. No imóvel, desde que deixou de ser residência, já funcionou uma editora e uma agência de publicidade.

Sensivelmente deteriorada, a casa mesmo assim não esconde o charme e a elegância. Uma das casas mais antigas da região, a residência foi erguida no alto de um moro e sua construção desce acompanhando seu terreno acidentado.

O resultado desse projeto bem sucedido é uma visão espetacular para a região nordeste de São Paulo, especialmente para a Vila Guilherme e Vila Maria Alta. A vista nos cômodos dos fundos é, sem dúvida, privilegiada.

Mesmo com algum tempo sem manutenção, a casa mostra uma riqueza de detalhes em sua arquitetura que a faz um imóvel muito especial. Na entrada principal do imóvel há colunas, enquanto todas as suas janelas são bastante adornadas. Destaque também para o vitrô antigo da janela sobre esta mesma entrada.

O próprio desenho original do portão, que é muito bonito, é seguido pelo gradil da janela da sala e do porão habitável, este último que pode ser visto através da rampa da garagem.

Para devolver o esplendor a esta contrução, ao menos em seu exterior, é preciso de muito pouco esforço. Os principais problemas estão no forro caindo e nos vidros quebrados. A combinação de cores não é das melhores também.

Em todo seu exterior a única alteração que foi possível notar foi a construção de um pequeno cômodo no final da rampa da garagem. No restante tudo está preservado tal qual sua época de construção exceto, talvez, pelo vitrô instalado no fundo do andar superior.

Sem dúvida, uma jóia de Santana!