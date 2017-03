Casarão Demolido – Rua Machado de Assis, 311

Clique na imagem para ampliar:



Este belíssimo casarão localizado na rua Machado de Assis, na Aclimação, está abandonado há pelo menos de uma década. Apesar dos anos de abandono, o imóvel ainda chama atenção pela beleza da construção, a riqueza de detalhes na fachada e pelo tamanho da área. Muros altos dificultam a visualização de seu interior mas não nos impedem de admirar sua beleza.

Apesar da violenta especulação imobiliária que esta região enfrenta, com várias casas e terrenos dando lugar a novos prédios, o casarão resiste. Se recuperado pode tornar-se uma das atrações do bairro.

Atualização: 01/05/2010

Através do grande número de visitantes do site foi possível contatarmos ex-moradores deste imóvel (vide comentários abaixo) e podemos ter acesso a uma fotografia deste mesmo casarão na ocasião que foi entregue pelos construtores, no início do século XX. A fotografia é, muito provavelmente, do início dos anos 1920 ou final dos anos 1910.

Agradecimentos: Celso Alderighi e Flávia Millas pelo envio da imagem.

Clique na imagem para ampliar:



Atualização: 23/05/2010

Infelizmente, há poucos dias atrás fomos informados que este casarão é mais um que não resistiu a ganância das construtoras que atuam na cidade de São Paulo e veio abaixo poucos dias atrás.

A demolição foi realizada pela Demolidora Roma. Assim que soubermos o nome da construtora responsável por mais este crime à memória paulistana iremos divulgar.

Clique na imagem para ampliar:



Veja o local no mapa:

Visualizar São Paulo Abandonada em um mapa maior