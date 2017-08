Casas Antigas – Rua Antônio Coruja

Bairro da região central de São Paulo, o Bom Retiro é hoje uma região multicultural de nossa cidade. Inicialmente bairro de imigrantes italianos e espanhóis, com a primeira hospedaria da cidade (aquela famosa, do Brás, veio mais tarde), depois com a forte presença judaica e, mais recentemente, com a vinda dos coreanos.

Mesmo com o desenvolvimento do centro paulistano, o Bom Retiro não perdeu suas origens residenciais e até hoje ostenta um grande número de casas antigas, espalhadas pelas diversas ruas do bairro.

As que apresentamos aqui estão localizadas na rua Antônio Coruja, via que se inicia na rua Guarani e termina na Júlio Conceição, e que é conhecida pela diversidade de galpões e estabelecimentos comerciais, mas que ainda preserva suas residências antigas.

Esta da foto acima teve sua fachada bastante alterada, mas ainda preserva a atmosfera de uma casa antiga. Especialmente com seus tijolos aparentes e portas e janelas de madeira.

Ao seu lado, a casa da fotografia a seguir preserva-se completamente original:

Embora aparente ser uma casa trata-se, na verdade, de duas. Uma forma bastante racional de ocupar o espaço em construções antigas com terreno diminuto era fazer duas casas dispostas uma em cada piso.

Nesse caso é bem evidente, sendo que a porta da direita dá acesso a residência do andar superior e a outra, mais a esquerda, para o imóvel térreo. Já a garagem não está claro se é originalmente de uso comum ou de ambas.

Abaixo mais duas imagens dando detalhes deste imóvel compartilhado:

Seguindo adiante nesta mesma calçada encontramos mais três conjuntos de duplas de casas geminadas, todas elas erguidas pela mesma construtora. Embora com algumas bem alteradas com modernizações estéticas, as demais respiram preservadas:

A triste notícia fica pela demolição da residência na ponta esquerda, que apesar de estar até seu fim bastante deteriorada era justamente a mais original de todas. Somente ela ainda mantinha a esquadria de madeira original na janela térrea. Em seu lugar foi construído um galpão comercial.

Abaixo mais uma imagem da residência demolida:

Que as demais se mantenham por ali !