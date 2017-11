Casas Antigas – Praça Bento de Camargo Barros

Uma das praças menos conhecidas e exploradas do centro paulistano é também a mais próxima da zona norte de São Paulo. Localizada quase que na Marginal do Rio Tietê, a Praça Bento de Camargo Barros é uma das áreas limites do bairro do Bom Retiro.

Ao redor da praça há muita coisa interessante para se explorar, como o posto Alferes Tiradentes, o mais antigo da cidade – embora atualmente desativado – muitas casas antigas na rua Porto Seguro e o marco da terrível enchente de 1929.

Há também estas construções em situação de abandono que são muito interessantes:

Localizadas nos números 70 e 76 estes três sobrados geminados que dividem o mesmo lote sobrevivem com suas portas emparedadas.

Apesar da situação de aparente abandono os imóveis mantém boa parte de seus detalhes originais preservados, excetuando-se apenas o sobrado mais à esquerda, que sofreu adaptações que retiraram sua janela, adaptando o andar inferior para receber uma porta comercial e mudanças no seu desenho do andar superior.

Enquanto isso a casa do meio e a da direita estão mais próximas da originalidade.

Uma bom trabalho de restauração de fachada pode dar vida nova a estas preciosidades. Abaixo mais algumas fotografias:

Entretanto se estas construções carecem de melhor cuidado, o mesmo não podemos dizer do sobrado vizinho, do número 82.

Localizada à esquerda do conjunto mencionado no início do texto, este sobrado nos últimos tem sido muito bem cuidado, mantendo sempre sua fachada preservada e com a pintura em dia.