Casas – Rua Francisco de Sá Barbosa 1 a 13

A constante transformação urbanística da Cidade de São Paulo, gera muitas mudanças na preferência de bairros para se viver e trabalhar dos paulistanos. Os escritórios sempre se movendo em direção ao extremo sul e as residências espalhando-se pelas periferias em busca de novos terrenos. Com isso, alguns bairros vão deixando de ser interessantes e seus tesouros arquitetônicos também vão sendo esquecidos, ou demolidos.

Em um trecho do Bom Retiro, próximo ao antigo Liceu de Artes e Ofícios encontramos uma rua muito interessante. As duas fotos a seguir mostram a rua em duas perspectivas. A primeira a partir da esquina com a Rua São Lázaro, e a segunda a partir da esquina com a famosa Rua da Cantareira (clique nas imagens para ampliar).

Localizadas na Rua Francisco de Sá Barbosa do número 1 ao 13, tratam-se originalmente de 7 casas térreas construídas juntas em 1910 ou 1920 (não foi possível ler o ano com clareza). Destas duas foram demolidas, duas foram desfiguradas por completo, uma está quase 100% preservada e outras duas estão bem conservadas e parcialmente preservadas.

Encontrar estas casas (dica de uma atenta leitora do São Paulo Antiga que infelizmente não guardei nome) é uma descoberta bastante gratificante. É incrível como São Paulo revela gratas surpresas a cada dia, e mesmo em regiões que ando bastante (passo todas as semanas na Rua da Cantareira) ainda há construções antigas que deixamos passar batido.

Justamente a casa mais preservada delas está à venda em um site de imóveis pelo valor de R$350.000,00. Como ela aparentemente não é tombada (acorda DPH!), existe sempre o risco de que o imóvel seja adquirido por alguém que não dá importância ao valor histórico e mande abaixo ou desfigure a fachada.

Abaixo, fizemos algumas imagens dos imóveis que ainda estão preservados ou parcialmente conservados e resgatamos imagens das duas casas que já foram demolidas. Vamos a elas:

Casa número 01:

Casa número 03

Casa número 05

Casa número 09 (que está à venda):

Casas número 11 e 13 (demolidas em 2011 / Crédito: Google Street View):

Fico imaginando o quanto que era bonita esta rua em meados da década de 20, quando todas estas casas estavam em seu auge, bem cuidadas e preservadas. Espero que pelo menos as sobreviventes sejam mantidas preservadas para a posteridade.

