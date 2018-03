Em Guarulhos apesar da cidade estar sendo alvo frequente da especulação imobiliária, com um grande fluxo de novos empreendimentos que atrai pessoas de São Paulo para o município vizinho, ainda há construções antigas interessantes, como estas duas na Rua Machado:

Localizadas nos números 31 e 39, estes dois imóveis são os mais antigos exemplares desta rua guarulhense, que fica no bairro conhecido como Vila Antonieta. Esta rua é uma via praticamente colada à Via Dutra, sendo bastante utilizada de acesso como retorno à pista sentido São Paulo da rodovia como para quem quer regressar à Avenida Guarulhos.

As duas casas são bem antigas e são oriundas da primeira metade do século 20. Ficam próximas a uma das mais antigas empresas da região, a Moinho Reisa e da antiga fábrica da Olivetti, hoje um shopping center.

Apesar do vandalismo causado pelas pichações, infelizmente algo corriqueiro naquela região, ambas as residências encontram-se em excelente estado de conservação e são bastante charmosas, com suas janelas junto as calçadas, os portões baixo e as janelas de madeira preservadas. Observem que os prendedores de janelas (para que elas não fiquem batendo) ainda estão lá.

Que se mantenham preservadas estas duas preciosidades de Guarulhos.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):