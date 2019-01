A chegada do cinema em São Paulo nos primeiros anos do século 20 fez com que a sétima arte logo se transformasse em uma das principais diversões da cidade. O cinema mudo, ainda rudimentar, exibido em prédios geralmente precários e com poucas condições de segurança atraía multidões de todas as idades.

Ruas como Gasômetro, São Caetano e de São João (esta a atual avenida com o mesmo nome) eram os principais endereços paulistanos.

Muitas destas salas de cinema foram de duração efêmera, tempo geralmente curto demais para fazer do estabelecimento um marco importante da cidade, sendo rapidamente esquecidos. Um exemplo a mencionar é o Chantecler Theatre:

Inaugurado em novembro de 1910 o Chantecler foi um cinema paulistano de duração de apenas dois anos. Localizado no número 17*¹ da Rua General Osório chegou a dividir seus horários de exibição com horários de ringue de patinação uma atividade bem concorrida na São Paulo do início do século passado.

O nome do cinema foi uma homenagem à obra em verso de mesmo nome escrita pelo poeta e dramaturgo francês Edmond Rostand. O salão principal do imóvel do cinema era adornado com duas pinturas em alusão a esta obra.

Administrado pela empresa de cinemas F.Serrador & Comp o Chantecler manteve-se em atividade até 1912, quando teve sua propriedade transferida para a companhia D´Errico & Bruno tendo seu nome então alterado para Teatro Rio Branco.

Sob esse novo nome permaneceria em funcionamento até 1924 quando teve seu funcionamento embargado por um breve período de tempo, por estar em desacordo com a legislação municipal. Reaberto ficou em funcionamento por poucos meses, até ser transferido no início de 1925 para um novo cinema onde hoje fica o Edifício Julia Cristianini na rua Santa Ifigênia.

Nota:

*1 – A numeração 17 de 1910 não corresponde à atual, já que na década de 1930 houve uma alteração no sistema de numeração da cidade. Não é possível precisar o número exato atual.

Dados do cinema:

Inauguração: 10/11/1910

Administração: Empresa F.Serrador & Comp

Capacidade de público: 31 camarotes de capacidade não divulgada e 700 cadeiras na plateia .

. Período de ringue de patinação: Maio/1911 – horário de 18:30 até 22:00hs

Encerramento das atividades (como Chantecler): 31/01/1912

