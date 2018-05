Sou uma pessoa que gosta muito de comer fora em bons restaurantes e lanchonetes. E sempre fui muito fiel aos estabelecimentos que costumo frequentar…

Estes lugares não passo mais que um mês sem visitar, pois não consigo ficar longe deles e de sua saborosa comida e atendimento atencioso. Porém esse ano fiquei órfão de dois dos meus mais visitados.

O primeiro, já abordado aqui, foi o La Farinata. Esse delicioso restaurante italiano de porções generosas, preços justos e funcionários gentis fechou no final de 2017, sufocado pela falta de apoio público aos comerciantes tradicionais do centro e pela crise que assola o país.

E agora comunico o fechamento do restaurante que mais morava dentro do meu coração, que frequentei de vinte em vinte dias nos últimos 20 anos: o Chopp Escuro.

Localizado na Rua Marquês de Itu, o Chopp Escuro foi um dos mais bacanas restaurantes que o centro paulistano já teve. Isso se deve não apenas ao fato de servir boas comidas, um excelente chopp e ter preços bons. Vai mais além!

Este recanto da boa comida foi, provavelmente, o mais liberal e acolhedor restaurante que já conheci.

Pelo fato de estar localizado entre a Praça da República e o coração da Vila Buarque o Chopp Escuro sempre recebeu uma freguesia bem variada, de casais que vivem na região, turistas, turmas de happy hour e inúmeros casais e pessoas da comunidade LGBT.

Era muito comum ver um casal de idosos almoçando em um mesa e ao lado um casal gay. Também não era raro entrar uma drag queen montada para jantar com amigos.

Tudo isso somado a um atendimento sempre gentil, respeitoso e dedicado dos funcionários da casa que em grande parte estavam no estabelecimento há mais de uma década. Desde o segurança que sempre estava de prontidão à porta, ao time de garçons (foto abaixo) e cozinheiros.

Não sei ainda as reais razões do Chopp Escuro ter fechado às portas. Ouvi várias versões que vão desde crise financeira até a idade avançada do proprietário (que tive o prazer de conhecer e era realmente de certa idade), mas seja lá qual for a história verdadeira uma coisa é certa: A Rua Marquês de Itu perdeu um pouco de seu brilho.

Nestes meus 20 anos de freguês posso ter pedido a conta de quantas vezes estive almoçando ou jantando. Mas lembro-me dos negócios que fechei ali, do emprego que consegui em uma reunião naquelas mesas e dos inúmeros momentos românticos e agradáveis junto à minha esposa.

Lembrarei sempre com muitas saudades das entradas com beringela e azeitonas, do nhoque com calabresa, do baby beef com arroz carreteiro e fritas e do sempre delicioso creme de papaia com cassis de sobremesa. Além é claro, do sempre muito bem tirado chopp.

Se você tiver mais informações sobre o motivo do fechamento, entre em contato conosco.