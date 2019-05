Recentemente reaberto para visitação pública em sua cobertura, o Edifício Martinelli é um dos ícones da arquitetura paulistana e por anos o grande arranha-céu da cidade de São Paulo.

Um prédio tão grande como este já teve de tudo em suas dependências: Sedes de clubes de futebol*¹, hotel, consultórios, escritórios e até mesmo um cinema. E é sobre esta sala de exibição que vamos falar aqui:

Construído e instalado na parte inferior do célebre arranha-céu, o Cine Rosário logo em seu início causou um grande impacto no cenário cinematográfico paulistano, devido ao seu tamanho, luxo e a originalidade por estar dentro de um grande edifício.

A criação do cinema foi idealizada a partir de um problema de vizinhos. Durante as obras de construção do Martinelli, que duraram 10 anos, ocorreu um abalo a uma construção vizinha, limítrofe ao arranha-céu no número 43 da Rua São Bento. Este imóvel era um prédio pertencente a Sra. Stella Penteado da Silva Prado.

Severamente comprometido pelas obras do Martinelli, esse prédio foi então adquirido pelo Conde Giuseppe Martinelli que tratou de colocá-lo abaixo e utilizar o espaço para aumentar ainda mais a “gordura” do prédio. Esse novo bloco foi chamado de “bloco do cinema” e ali ele foi construído.

Sobre a construção do cinema existem poucos detalhes. O que sempre foi especulado é que o projeto era do filho do Conde, Ítalo Martinelli.

A inauguração do Cine Rosário ocorreria em duas datas, nos dias 2 e 3 setembro de 1929. A primeira foi uma abertura de gala, destinada às autoridades, empresários, amigos da família Martinelli e a elite da cidade. No dia seguinte ocorreu a inauguração para o público que encheu o cinema por completo, ávidos para conhecer a novidade.

Com um número aproximado de 1000 lugares o cinema caiu nas graças dos paulistanos e logo transformou-se em uma das principais salas de exibição do centro da cidade. Mesmo com a concorrência de outras salas muito próximas, como o Cine São Bento, o Rosário mantinha-se firme e com ótima programação.

Apesar disso sua trajetória não foi tão longa, tendo funcionado por menos de 30 anos. De acordo com o excelente blog Salas de Cinema de São Paulo sua última sessão foi exibida em 24/07/1955.

Desta época para frente o Martinelli estava começando um processo de deterioração que duraria até meados dos anos 1970. Época em que o icônico edifício era mais conhecido pelos problemas típicos de uma favela e menos pelo luxo e glamour que sempre ostentou.

Ficha técnica:

Cine Rosário

Localização: Rua São Bento, 397 – Centro

Inauguração: 02 e 03 setembro de 1929

Capacidade: 1000 lugares (número aproximado)

Primeira exibição: O Pagão (MGM)

Fim das atividades: 1955

Nota:

*¹ – Palmeiras e Portuguesa tiverem suas sedes no edifício antes de conquistarem suas sedes próprias.

