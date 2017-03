Um povo sem memória é um povo que não reconhece sua históra. Esta máxima pode parecer simples demais, um chavão, mas é a uma forma básica de expor a gravidade que atinge hoje o patrimônio histórico e a memória do cidadão, especialmente o paulistano.

Todos os dias vemos inúmeros imóveis virem abaixo em um corrida frenética para se erguer prédios por toda a cidade. Esta corrida imoral e arrasadora não poupa casas humildes ou mesmo grandes construções, apagando a memória paulistana em uma velocidade assustadora.

E o bairro da Penha foi mais uma vez vítima desta sina que está descaracterizando cada dia mais a cidade de São Paulo. Há poucos meses foi demolido o prédio de uma escola que por mais de 8 décadas foi um dos símbolos do ensino da zona leste da cidade de São Paulo, o Colégio Ateneu Ruy Barbosa.

Localizada na rua Padre João, 470, o casarão do colégio foi adquirido pelo Ateneu Ruy Barbosa em 1927, à época era um casarão quase solitário naquela região da Penha. Até então, o imóvel era conhecido como a Mansão Cantinho, onde morou o conhecido Comendador Cantinho, que dá nome a uma rua do bairro.

E assim foi instalado na antiga mansão o Colégio Ateneu Ruy Barbosa. Com o tempo, à medida que o bairro cresceu, foi aumentando também a demanda e a necessidade de se ampliar as instalações da escola tornaram-se urgentes.

A antiga mansão sofreu algumas alterações e foram agregados dois edifícios ao redor do imóvel, preservando-se a torre do local. O imóvel permaneceria assim, com apenas algumas alterações pontuais por muitas décadas. O charme da construção, porém, ainda permanecia mesmo que um pouco modificado.

O colégio prosseguiu até o final dos anos 1990 sem muitos problemas, até que foi vendido. Segundo fontes o colégio teria sido vendido ao empresário que é dono do Internacional Shopping de Guarulhos e da Universidade de Guarulhos.

A instituição não teria conseguido manter o padrão do passado e começou a ter dificuldades.

Em meados dos anos 2000, fariam uma brusca reforma na fachada do prédio que tornaria o velho casarão em um edifício mutilado. Em um verdadeiro crime à memória do bairro o prédio foi completamente descaracterizado e a velha torre onde o Comendador Cantinho e sua família por muitos anos puderam apreciar uma vista ímpar, foi fechada como mostra a foto a seguir.

E a escola não iria prosseguir por muito tempo. Em dificuldades fechou suas portas há poucos anos atrás, encerrando cerca de 80 longos anos de atividades e bons serviços prestados aos penhenses.

No final do ano de 2010, o velho Colégio Ateneu Ruy Barbosa não resistiu e veio abaixo sendo demolido em poucos dias. Um novo empreendimento imobiliário vai ser erguido no local. Já a memória do colégio, essa foi enterrada para sempre.

Estudou ou trabalhou no Colégio Ateneu Ruy Barbosa ? Deixe seu comentário!

Agradecimentos: Francisco Folco – Memorial Penha de França.

Confira o local através do mapa:



Visualizar São Paulo Antiga em um mapa maior