Antigo Colégio Fênix

Em um país que faltam escolas e que estudantes ainda frequentam as aulas em deploráveis escolas de lata, é no mínimo dificil de aceitar um prédio do porte deste que já abrigou e ainda pode abrigar uma escola encontrar-se fechado, largado.

Localizado na rua Vieira de Almeida, 588, esquina com a avenida Nazaré, no Ipiranga, este local, que já foi uma escola particular até alguns anos atrás encontra-se em estado de abandono, com pichações nas paredes e muros, lixo em suas portas e ferrugem em esquadrias e grades. Não foi possível apurar as razões que levaram esta escola a encerrar suas atividades, mas um imóvel como este poderia rapidamente ser recuperado pelo poder público ou pela iniciativa privada e transformar-se em outra instituição de ensino.

Pelo mapa no final do artigo é possível observar as dimensões da escola.

Veja outras fotos desta escola:



Confira o mapa do local:



Visualizar São Paulo Abandonada em um mapa maior