Num passado cada vez mais distante, as salas de cinema de rua dominavam o cenário da sétima arte paulistana. Era muito prazeroso após uma sessão de cinema, caminhar pelas ruas de São Paulo para tomar um café, conversar, conhecer pessoas ou simplesmente para retomar o caminho de casa.

A construção abaixo foi um enorme cinema de rua que era localizado bem no início da avenida Duque de Caxias, ainda no Largo do Arouche. O Colyseo Paulista, foi o primeiro cinema a ostentar o logotipo da empresa cinematográfica alemã UFA na cidade. Poucos anos depois, em 1936, o UFA-Palace seria inaugurado e tornar-se-ia o grande exibidor de filmes alemães em terras paulistanas.

Com o tempo o cinema foi fechado e posteriormente a construção foi demolida. Hoje, existe no local um enorme edifício de 21 andares. A curiosidade é que no térreo deste edifício existe um cinema: O Cine Arouche, que hoje só exibe filmes pornográficos.

O ANTES (1931):

O DEPOIS (2010) – Clique para ampliar:

A foto acima mostra o quanto mudou o pacato cruzamento da década de 1930 para a urbanizada São Paulo atual. Note que, curiosamente, uma das portas comerciais do prédio fica na mesma posição da entrada principal do antigo cinema. Na extrema direta da construção é possível ver a fachada atual do Cine Arouche. Abaixo, uma visão geral do arranha-céu que se encontra no lugar do antigo Colyseo Paulista.