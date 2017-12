Imóveis Comerciais – Avenida Celso Garcia

Uma das primeiras avenidas de São Paulo que explorei para este site quando ele foi criado, em 2009, foi a Celso Garcia.

Importantíssima para a cidade no passado, atualmente, apesar de estar bastante deteriorada, ainda é um dos 4 eixos que conectam a região leste ao centro paulistano, juntamente com a Marginal do Rio Tietê, Radial Leste e Anhaia Mello.

Já publicamos, inclusive, muita coisa interessante dela por aqui, mas ainda há o que mostrar. Aqui separo 4 imóveis de uso comerciais situados entre os números 1502 a 1824. Vamos a eles!

AVENIDA CELSO GARCIA 1502:

O primeiro que apresentamos aqui, no número 1502, já foi num passado distante uma residência. É fácil de perceber isso observando o frontão do imóvel, que possuía à direita da porta de entrada duas janelas estreitas.

Com o tempo as janelas foram substituídas por uma porta comercial e a casa – ao menos na parte dianteira – foi transformada em um ponto comercial.

AVENIDA CELSO GARCIA 1630:

Este aqui sempre foi de uso comercial, e assim permanece até os dias de hoje. Bastante preservado, a única alteração se dá na modificação das portas comerciais que eram três e foram transformada em apenas duas, sendo que uma delas ficou bastante larga, possivelmente para comportar a entrada de veículos no imóvel.

AVENIDA CELSO GARCIA 1654 a 1664

De todos os citados neste artigo, este conjunto é o que mais gosto. Trata-se de um sobrado originalmente de uso misto, com estabelecimento comercial no piso térreo e residências no piso superior.

Originalmente eram duas casas acessíveis pelas escadas nas extremidades do imóvel e, no térreo, um estabelecimento comercial. Era bastante comum este tipo de construção com o sustento da família sendo provido pelo comércio no térreo.

AVENIDA CELSO GARCIA 1824

Para encerrar esta série apresento este último salão comercial, que venho encontrando fechado nos últimos meses, mas que no passado já funcionou como bar e salão de cabeleireiros.

Apesar de estar carente de uma recuperação, é o mais preservado deles. Com todas as suas características originais da fachada mantidas até hoje. Uma pintura deixaria-o muito interessante.

Em breve traremos mais imóveis desta avenida. A meta até o final de 2018 apresentar tudo o que for antigo e interessante da Celso Garcia.