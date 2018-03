Primeiro bairro genuinamente de elite da capital paulista, Campos Elíseos ainda mantém – apesar de inúmeras dificuldades – uma quantidade significante dos casarões e palacetes que constituíram o bairro em suas décadas iniciais. Um desses imóveis está na principal via que corta a região, a Avenida Rio Branco.

Localizado no número 1260, este imóvel construído na primeira década do século 20 hoje abriga o Centro de Referência em Educação Mário Covas. O centro em questão é focado no sistema de ensino do Estado de São Paulo e possui um amplo acervo histórico das escolas paulistas, sendo que este material é disponível para pesquisas e consultas, mediante agendamento.

Além do arquivo histórico a entidade tem um memorial aberto à visitação. O conteúdo é bem interessante e recomendo a visita.

A ocupação do imóvel com fins não residenciais não é recente, sendo oriundo de longa data em um período em que o centro do poder paulista estava localizado do outro lado da avenida, no Palácio Campos Elíseos.

Já no início da década de 1960 o imóvel funcionava conectado ao Governo do Estado de São Paulo. Em 1961, por exemplo, duas secretarias estaduais tinham seu expediente ali, a Secretaria de Governo e a Secretaria de Negócios.

Após a transferência da sede do governo para a região do Morumbi o imóvel teve períodos em que ficou vazio e outros em que foi ocupado por diferentes negócios, até que definitivamente passou a abrigar o CRE Mário Covas.

Informações sobre o CRE, consulta ao acervo e agendamento de visitas podem ser encontrados aqui:

CRE Mário Covas – Link: www.crmariocovas.sp.gov.br