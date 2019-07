Anunciado pelo São Paulo Antiga no final do ano de 2018, a restauração da fachada da sede da Defensoria Pública do Estado – Regional Leste finalmente está concluída:

Localizado no número 54 do Largo Nossa Senhora da Penha, a construção é dos primeiros anos do século 20 e manteve boa parte de sua fachada preservada ao longo do século 20 e dos primeiros anos do século 21.

Já se vão muitos anos que o nível da rua, onde existia um porão, foi transformado para receber salas e a sacada à direita (onde vemos os balaústres) fora fechada ampliando o imóvel. A entrada principal passou a ser pelo porão (centro do imóvel).

A restauração trouxe um tom de cor terroso ao imóvel que faz com que se destaque no largo onde se localizada. Ao lado do imóvel temos a tradicional Igreja Nossa Senhora da Penha, construída no século 17.

O ponto negativo não fica por conta da restauração, mas pela enorme quantidade de fios que acaba por encobrir um pouco da beleza do imóvel e do trabalho realizado.

Veja mais fotos (clique para ampliar):