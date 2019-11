Olá pessoal, a partir de hoje estaremos apresentando para vocês o acompanhamento passo a passo das obras de nossa futura sede social que abrigará em breve o Instituto São Paulo Antiga, conforme anunciamos pela primeira vez no final do ano passado.

Inicialmente começamos com uma campanha de crowdfunding mas talvez o ano eleitoral não tenha sido uma boa para começar, pois atingimos apenas 2% dos valores que pretendíamos obter inicialmente.

Pelas nossas cabeças depois disso passaram muitas coisas. Desde encerrar o sonho da sede devido aos altos custos para reforma a optar por uma sede alugada e já pronta. Neste caso até recebemos a oferta de um andar em um edifício projetado por Oscar Niemeyer.

Entretanto decidimos que iríamos insistir na criação de uma sede própria, onde não teríamos de nos preocupar com condomínio, aluguel etc. E foi ai que decidimos mais uma vez na recuperação do sobrado que pertenceu aos avós de Douglas Nascimento, editor do blog e agora presidente do ISPA (Instituto São Paulo Antiga).

COMO ESTAVA O IMÓVEL:

Desde o início sabíamos que os trabalhos de reforma seriam custosos. Construído em 1952 e reformado pela última vez nos primeiros anos da década de 1970, o imóvel apresentava-se em péssimo estado de conservação.

O sobrado há décadas estava divido em dois imóveis, sendo uma residência no térreo e a outra no piso superior. Enquanto a casa de baixo estava em estado regular, com problemas mais na área hidráulica, o andar de cima estava em frangalhos.

Anos e anos sem manutenção deixaram o telhado irrecuperável, com as telhas desmanchando sozinhas e o madeiramento completamente apodrecido e devorado por cupins. Era grande até o risco de desabamento do telhado o que, felizmente, não veio a acontecer.

O forro já havia cedido em vários cantos da casa, também não resistindo a umidade e chuvas constantes. A fiação antiga que passava entre o forro e o telhado era algo de risco iminente de um incêndio. As duas imagens a seguir mostram um pouco das condições:

Nas paredes, especialmente na cozinha e banheiro, grandes manchas causadas por infiltrações. Em mais de 65 anos de construção foram poucas as vezes que algum cano havia sido trocado e maioria dele, ainda de ferro, estava enferrujada e comprometida.

Nas portas e janelas os cupins reinaram absolutos. A porta balcão que dá acesso a sacada do imóvel está irrecuperável, enquanto a porta que dá para a rua apodreceu tendo que ser trocada por uma nova provisória, para evitar roubos.

No piso os tacos estavam destruídos e muitos deles faltando, logo optamos por remover todos e mudar para um piso frio.

Abaixo um breve vídeo que fizemos no primeiro dia de início das obras, dando uma visão geral do estado do andar superior:

O QUE FAREMOS NO LOCAL:

A reforma irá recuperar totalmente a velha residência, de modo a deixá-la apta para receber a sede do nosso instituto. O andar superior irá contar com o nosso escritório, biblioteca e saleta de pesquisa, além de estúdio para fotografia, vídeo e gravação de podcasts. O inferior contará com cozinha profissional para aulas, pesquisas e workshops voltados para a culinária paulista e nacional, sala de aula, recepção e reserva técnica.

É importante frisar que a obra está sendo tocada com nossos parcos recursos e que pode demorar mais que o previsto. A colaboração de nossos leitores, seguidores e apoiadores será fundamental para o bom andamento de nossos trabalhos.

Se você entende que pode nos ajudar, entre em contato conosco para fazer uma doação. Qualquer valor nos ajuda, ou se preferir pode ser uma colaboração com a compra de materiais que estamos precisando. Uma vez aberta a sede do Instituto São Paulo Antiga será acessível para todos que tem interesse em nossa história.

Para depositar uma doação:

BANCO DO BRASIL

Agência 383-2

Conta Corrente 41822-6

Favorecido: Douglas Rodolfo Nascimento

CPF 198.517.818-43

Se preferir temos opções no Itaú, Bradesco, PagSeguro e Paypal.

Nos próximos capítulos da série Diário da Obra você irá acompanhar todos os passos de nossas ações.