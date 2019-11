E aqui estamos mais uma vez para mostrar para vocês como está o andamento da obra da futura sede do Instituto São Paulo Antiga.

No primeiro diário mostramos as condições ruins em que o sobrado se apresentava, fruto de estar vários anos sem qualquer tipo de intervenção. A primeira etapa da obra ataca aquilo que está mais danificado na edificação: o telhado.

Desde que o sobrado foi construído praticamente nada foi feito no telhado, exceto pela troca de uma ou outra telha que eventualmente tenha quebrado ao longo de quase 7 décadas. O resultado disso foi que nada do telhado seria possível de ser aproveitado. Sejam as telhas, o madeiramento e até o tradicional estuque tudo teve que ser arrancado. Isto é, o que não caiu sozinho durante a inspeção.

A começar pelas telhas, elas estavam terrivelmente gastas, algumas delas até quebradiças de tão ruins. A situação delas era tão terrível que sequer foi possível pensar em doá-las para alguém, boa parte delas iam quebrando à medida que retirávamos do lugar.

O madeiramento por sua vez, escorava-se no estuque. Anos sem qualquer tipo de manutenção deixaram as madeiras completamente vulneráreis a ataques de cupins e eles não tiveram misericórdia, devoraram boa parte da estrutura feita de madeira de má qualidade e aparentemente sem o tratamento ideal.

Ao retirar o estuque do quarto da frente, que abrigará a futura biblioteca, o madeiramento e o telhado daquela parte caiu sozinho já que o material não tinha mais forças para se sustentar, um perigo.

Já no quarto do fundo, não havia o mesmo telhado padrão da casa. Este quarto do fundo não aparece na planta original e foi construído depois, por isso optaram por um forro de pvc e telhas de amianto. Agora receberá o mesmo telhado, madeiramento e forro do restante da casa. Neste cômodo funcionará o estúdio de gravação e fotografia.

Aproveitamos a remoção do telhado para também já remover os tacos que ainda restavam e o acabamento das paredes. No primeiro momento até pensamos em recuperar os tacos, mas já faltavam muitos e optamos por acabar de tirar o que sobrou, ainda estamos pensando se faremos piso em cimento queimado ou piso frio.

No caso das paredes o lado esquerdo do imóvel será de tijolos aparente enquanto o lado direito terá acabamento padrão.

E foi já sem o telhado que descobrimos algumas peculiaridades do imóvel:

1) O cano de água da rua não seguia um caminho padrão (dá pra ver na foto que abre este texto). Ele subia da rua pela parede esquerda mas em certo momento ao invés de seguir pela parede ou pelo canto do telhado, atravessa o imóvel indo até a caixa de água.

Este cano mal posicionado foi um grande causador de problemas no madeiramento, já que feito de ferro já apresentava sinais de corrosão e devia gotejar sobre as madeiras causando enfraquecimento do material. Como a obra original foi feita à época por um engenheiro fica difícil entender a ideia que passou pela cabeça da pessoa em instalar este cano em uma posição tão maluca.

2) A caixa de água mais estranha que já vi até hoje definitivamente está no sobrado. Ao invés das tradicionais caixas em amianto que eram feitas antigamente, optou-se por uma em concreto que é comum na construção de edifícios mas não em residências.

Fica difícil até entender como o estuque aguentou este peso enorme por tantos anos, pois se a caixa já é pesada vazia imagine-a cheia d’água. Sem contar que por dentro a caixa não tinha qualquer tipo de revestimento ou mesmo de proteção.

3) Havia muita tranqueira guardada no telhado. Mas o que mais me chamou a atenção foi este engradado de madeira da Coca-Cola que estava por lá. Fico pensando porque meu avô ou minha avó guardaram isso lá, uma pena que ela apodreceu senão seria uma peça de decoração interessante.

O QUE FAREMOS NO LOCAL:

A reforma irá recuperar totalmente a velha residência, de modo a deixá-la apta para receber a sede do nosso instituto. O andar superior irá contar com o nosso escritório, biblioteca e saleta de pesquisa, além de estúdio para fotografia, vídeo e gravação de podcasts. O inferior contará com cozinha profissional para aulas, pesquisas e workshops voltados para a culinária paulista e nacional, sala de aula, recepção e reserva técnica.

É importante frisar que a obra está sendo tocada com nossos parcos recursos e que pode demorar mais que o previsto. A colaboração de nossos leitores, seguidores e apoiadores será fundamental para o bom andamento de nossos trabalhos.

Se você entende que pode nos ajudar, entre em contato conosco para fazer uma doação. Qualquer valor nos ajuda, ou se preferir pode ser uma colaboração com a compra de materiais que estamos precisando. Uma vez aberta a sede do Instituto São Paulo Antiga será acessível para todos que tem interesse em nossa história.

Para depositar uma doação:

BANCO DO BRASIL

Agência 383-2

Conta Corrente 41822-6

Favorecido: Douglas Rodolfo Nascimento

CPF 198.517.818-43

Se preferir temos opções no Itaú, Bradesco, PagSeguro e Paypal.

Abaixo um breve vídeo mostrando como estava o andar superior já sem o telhado: