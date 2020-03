Seguimos aqui com a parte 4 do diário da obra do Instituto São Paulo Antiga. Com tantas chuvas que atrasaram bastante nossos trabalhos por lá acabamos mesmo publicando uma edição mensal mesmo, mas daqui por diante as coisas deverão evoluir mais rapidamente.

O mês de fevereiro foi um tanto quanto complicado para nós, se não chovia pela manhã chovia pela tarde o que atrasou muito a conclusão das obras do telhado. E devido a termos muita coisa guardada no andar térreo, esperando o andar de cima ficar pronto para subir, não havia muito o que fazer senão esperar.

O cômodo do fundo que ao invés do restante da casa não tinha telhado de cerâmica, era de amianto, recebeu a nova estrutura de madeira, uma parede nova e reforço nas demais já existentes, além da ampliação do cômodo em si que engoliu a antiga cozinha. Esta sala que ficou bem ampla e com o pé direito alto igual o restante do andar irá receber o nosso estúdio (fotografia, vídeo e podcasts) que será tanto para uso próprio como para locação (em breve mais detalhes).

Na área que abrigará a futura biblioteca tivemos que fazer um corte quadrado no canto do piso. Isso foi necessário para deixar a área da escada que dá acesso a este andar mais larga e alta, já que era necessário abaixar a cabeça ao subir as escadas de tão baixo que foi feito. Antes, quando a casa era alugada, sequer era possível subir com geladeira pela escada, por exemplo, sendo necessário subir pela porta balcão da sacada. Esse problema foi finalmente e felizmente solucionado.

Todas as paredes que não ficarão com tijolos aparentes já receberam a aplicação de reboco e a laje já está preparada para receber o contrapiso e em seguida a cerâmica. No caso da escada os degraus, que são de granilite, serão recuperados e mantidos pois estão em excelente estado de conservação.

Também já recebemos as portas que irão dar acesso ao imóvel e já estão prontas para serem instaladas, falaremos delas com mais detalhes no próximo diário da obra. Outro detalhe é que os azulejos hidráulicos já chegaram e serão instalados nos dois banheiros, conforme mencionamos no diário da obra anterior.

DOAÇÃO PRECIOSA:

No último sábado, 7 de março, fomos até Araçariguama retirar uma doação que depois de instalada em nosso sobrado dará muita personalidade ao imóvel. Trata-se de uma linda grade de ferro fundido para sacada em art noveau, que pertenceu a uma residência paulistana dos anos 1900 e que foi demolido há mais de 30 anos.

O gradil será devidamente restaurado e uma vez revitalizado será instalado em nossa sacada. Nosso mais profundo agradecimento à querida Cristina Mattoso da Vila dos Portões pela preciosa doação. Em breve falaremos mais sobre este lugar maravilhoso e histórico, aguardem.