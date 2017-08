Dias 19 e 20 venha passear conosco!

Mais uma edição da Jornada do Patrimônio está chegando e com isso nossos tradicionais passeios também estão de volta. Durante a edição 2017, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto, o São Paulo Antiga organizará duas visitas monitoradas a dois dos principais cemitérios paulistanos: Araçá e São Paulo.

No dia 19 de agosto, sábado será dia de conhecer as histórias, lendas e curiosidades existentes no Cemitério do Araçá. O passeio, que dura aproximadamente 120 minutos, percorrerá as alamedas da necrópole.

Inaugurado em 1887, o Araçá é um museu a céu aberto. Assimilando aspectos de São Paulo, este espaço perpetua diversos significados da história da cidade. A visita monitorada abrange seus diversos significados cemiteriais na simbologia, crenças religiosas, seus jazigos e mausoléus de pessoas ilustres, com a apresentação de breves biografias.

Enquanto isso, no dia 20, o passeio será pelo Cemitério São Paulo, localizado no bairro de Pinheiros. Inaugurado em 1926, o Cemitério São Paulo é um dos cemitérios mais tradicionais da cidade de São Paulo. Lá estão sepultados artistas, militares, esportistas, pequenos e médios empresários que prosperaram em terras paulistanas.

